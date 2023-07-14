Автомобиль Toyota Land Cruiser попытался угнать с помощью эвакуатора житель Красноярска

Оперативники уголовного розыска полиции Красноярска задержали подозреваемого в краже Toyota Land Cruiser с помощью эвакуатора. Инцидент произошел в Емельяновском районе.

В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением об угоне транспорта. Как пояснил владелец автомобиля, он оставил его на территории кемпинга в районе села Дрокино, а когда вернулся на следующий день не обнаружил на месте. Стоимость машины он ценил в 0,5 млн руб.

С помощью видеокамер полицейские выяснили, что похититель угнал транспортное средство при помощи эвакуатора и перевез в один из гаражей в городе.

Злоумышленником оказался 31-летний местный житель, который сознался в содеянном и рассказал, что планировал разобрать иномарку на запчасти.

По статье 158 УК РФ (кража) в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

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Лолита Белова