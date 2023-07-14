Суд запретил МСК продавать квартиры дольщикам в двух домах ЖК «Город у реки» до 31 декабря

Арбитражный суд Ростовской области принял решение приостановить до 31 декабря деятельность ООО Специализированный застройщик «МСК-Капитал» по привлечению денежных средств граждан для долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов, входящих в ЖК «Город у реки» в Ростове. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение было принято по требованию Стройнадзора. В обоснование запрета на продолжение приема денег от новых дольщиков служба указала, что «МСК-Капитал» уже неоднократно переносил сроки сдачи этих объектов в эксплуатацию. Запрет относится к литерам ЖК №№ 7 и 8.

В иске Стройнадзор сослался на одну из статей ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», которая предусматривает ограничение деятельности застройщика, если он не передает объект дольщикам в течение трех месяцев после оговоренного срока передачи.

Принятое судом решение о запрете на прием денег от покупателей квартир в ЖК «Город у реки» №№ 7 и 8 в законную силу не вступило. «МСК-Капитал» имеет право обжаловать вердикт в апелляционном суде.

Ранее суд уже ограничивал «МСК-Капитал» в продаже квартир в указанных домах. Запрет на прием денег дольщиков действовал с 27 апреля по 27 мая. Тогда инициатором санкций в отношении застройщика также выступил Стройнадзор.

ЖК «Город у реки» расположен по адресу: ул. 23-я Линия, 54 (берег Дона в районе Нахичевани). В каждом из двух проблемных домов будет по 573 квартиры, большая часть которых уже распродана. Изначально «МСК-Капитал» обязался передать квартиры покупателям в январе 2022 года.

«МСК-Капитал» входит в структуру Московской строительной компании (МСК).

Сергей Иванов