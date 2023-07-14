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Уральским металлургам устроят «Дискотеку Аварию»

Как в Свердловской области пройдет День металлурга

В выходные во многих городах Свердловской области отметят День металлурга — один из самых значимых профессиональных праздников на Урале. О том, куда приедет на праздничный концерт Burito, куда Вика Цыганова, а куда «Дискотека Авария» и Сергей Трофимов — обзор «Ъ-Урал».

Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов

Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК) организует праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Первоуральске с 10 по 15 июля. 13 и 14 июля проходят обзорные экскурсии и интерактивные программы в честь 50-летнего юбилея Музея истории ПНТЗ. Большой концерт состоится 14 июля в 18:30 у Инновационного культурного центра. На нем выступят творческие коллективы области, пермская кавер-группа Elcapitan!. Главной звездой вечера станет «Дискотека Авария».

Масштабная праздничная программа ожидается 15 июля в Богдановиче, где День металлурга совмещен с 85-летним юбилеем Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Ведущим праздничного концерта в Парке культуры и отдыха станет актер шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов. В программе: участник шоу «Голос» Александр Ягья, солистка коллектива «Унесенные ветром» Татьяна Морозова, соавтор и исполнитель песен группы «Руки вверх!» Михаил Жуков, советский и российский деятель эстрады Алексей Глызин. Завершат концертную программу дискотека от DJ Kley и праздничный салют.

Burito

Burito

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Burito

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Красноуральске, где расположен «Святогор» (градообразующее предприятие металлургического комплекса УГМК), 15 июля после традиционного карнавального шествия по центральной улице Ленина состоится вечерний концерт. Его откроют вокалисты группы ViVa, продолжит солистка дуэта «#2Маши» Мария Зайцева, под занавес на сцену выйдет группа Burito.

В Нижнем Тагиле праздник обещает быть скромным в сравнении с прошлым годом, когда отмечался 300-летний юбилей города. Развлекать металлургов будут 15 июля местные коллективы ДК НТМК. С 16:00 до 18:00 для детей и взрослых проведут развлекательную программу в парке имени Бондина, в 23:30 над акваторией городского пруда запустят фейерверк.

Сергей Бобунец

Сергей Бобунец

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сергей Бобунец

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В столице УГМК — Верхней Пышме — праздник начнется 15 июля со спортивных мероприятий на стадионе «Металлург». С 16:00 в городском парке культуры и отдыха запланирована обширная праздничная программа с ярмаркой, мастер-классами, танцевальными и театральными воркшопами, детской автошколой и концертом. В 20:00 на площадь Дворца спорта УГМК выйдут звезды российской эстрады: Вика Цыганова, Кай Метов, Сергей Бобунец, Звонкий и группа «Русский размер».

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергей Трофимов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Отмечать День металлурга в Полевском планируют три дня. 15 июля с 19:00 до 20:30 на площадке ФСК СТЗ пройдет праздничный концерт екатеринбургского ВИА «Формат звука». Следующим вечером в 18:00 на стадионе «Труд» состоится выступление Сергея Трофимова. Программу завершат 17 июля на площади ЦКиНТ концертом группы ReSale и ВИА «Прогноз версия».

В честь Дня металлурга в Краснотурьинске пройдут торжественные мероприятия для работников Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в «Русал») и «Золото Северного Урала» (группа «Полиметалл»). На центральной площади 14 июля выступят творческие коллективы, будут организованы квест «Золотая лихорадка» и «Вечер у библиотеки» с настольными играми, викторинами и уроками танцев. В 16:00 заработает «Молодежная сцена»: здесь пройдет танцевальный баттл двух городов – Карпинска и Краснотурьинска, экстремальное вело-шоу, мастер-класс по диджеингу. На главной сцене в 18:00 выступят хип-хоп студия «Форсаж», скрипичное шоу V-play, группы «Друзья», «Лондон Paris», Radio Queen и DJ Celebrity. 15 июля с 10:00 на стадионе «Маяк» пройдут мастер-класс и автограф-сессия с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым.

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мари Краймбрери

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Карпинске пройдет совместное празднование Дня города и Дня металлурга. «Полиметалл» 15 июля организует на главной площади семейную развлекательную программу с выступлением творческих коллективов города, на вечер запланирована дискотека Open Air. Звездой вечера станет певица Мари Краймбрери.

В Каменске-Уральском праздничная программа для работников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) и Синарского трубного завода (СинТЗ, входит в ТМК) откроется 14 июля в 17:30 у ДК «Металлург» выступлениями гостей из Байконура и кавер-группы «Сухов band». В 20:00 в центре города выступят оперная певица Гузелия Шахматова, баянист Максим Рахматуллин и кавер-группа Victory Band из Екатеринбурга. Праздник завершится в 21:00 в парке синарских трубников дискотекой и фейерверком. 15 июля «Русал» проведет в городском Парке культуры и отдыха (бывший парк УАЗа) фестиваль «Проспорт», в рамках него пройдут мастер-класс и автограф-сессия с российской гимнасткой, олимпийской чемпионкой Анастасией Татаревой.

В Серове 15 июля ждут выступление Стаса Костюшкина. В Ревде 14 июля в 18:30 на сцену выйдет мурманский коллектив «Колотый лед».

Дарья Башлыкова

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