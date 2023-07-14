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Водителей в Ижевске предупредили о ремонте дороги до аэропорта

В Удмуртии сегодня, 14 июля, начинается ремонт дороги «Ижевск — Аэропорт» на участке от АЗС «Лукойл» до перекрестка с улицей Калинина в селе Завьялово. Проводить работы на объекте планируется до 20:00 22 июля, сообщает пресс-служба миндортранса.

Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии

Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии

Подрядчик планирует восстановить слои в местах износа дороги в рамках содержания, а также полностью заменит асфальтобетонный слой покрытия на всем протяжении ремонтируемого участка. В ходе работ проезд будет осуществляться реверсивным способом.

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