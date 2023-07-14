Госорганы будут принимать участников СВО и их семьи в первоочередном порядке

В Башкирии вступил в силу закон, по которому участники СВО и члены их семей могут в первоочередном порядке приходить на личный прием в госорганы республики, органы местного самоуправления, республиканские государственные, муниципальные учреждения и организации, сообщили в пресс-службе госсобрания. Изменения внесли в закон «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

Сегодня в Башкирии действует комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей — бесплатное питание детей в школах, льготы по транспортному налогу, право приобретать жилье по цене ниже рыночной, первоочередное выделение древесины на строительство и ремонт дома.

Майя Иванова

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