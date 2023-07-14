На месте складов и административных зданий на Малышева построят 30-ти этажные дома

В Екатеринбурге на месте зданий в границах ул. Первомайской – Студенческой – Малышева – границы полосы отвода железной дороги планируют построить 30-этажные дома. Согласно материалам, опубликованным на сайте администрации города, недалеко от моста, ведущего на ЖБИ, планируют построить два 30-ти этажных дома и один 32-х этажный, а также пятиэтажное здание. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», планы по застройки данной территории озвучивала компания «Стройтэк».

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Как указано в документах, на территории хотят построить около 30 тыс. кв. м жилья. Общая численность населения квартала составит 1374 человек, в том числе 1165 человек — это жители нового ЖК. Проект планирует реализовать до 2030 года. «Строительство предполагается в одну очередь. 1-я очередь включает в себя строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, строительство подземной автостоянки, благоустройство внутридворовых площадок для отдыха населения»,— говорится в документах. Отмечается, что автостоянка на 200 мест будет размещена в стилобатной части здания.

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Существующий жилищный фонд квартала в границах проектирования составляет 6,2 тыс. кв. м общей площади малоэтажной жилой застройки. Здесь проживает 209 человек. Существующее жилье, производственные и коммунально-складские объекты, расположенных в центральной и северной частях проектируемого квартала хотят сохранить. Новый ЖК будут строить на месте базы «Гастроном».

Сейчас данный проект проходит общественные обсуждения. Оставить свои предложения и замечания можно на сайте городской администрации до 24 июля.

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