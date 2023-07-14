«Росатом»: радиационный фон на УЭХК находится на уровне природных значений

«Росатом» прокомментировал инцидент на предприятии Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, предприятие топливной компании «ТВЭЛ»), где произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. В пресс-службе компании заявили, радиационный фон на площадке составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Сейчас инцидент локализован и не создает рисков для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, разгерметизация баллона произошла утром 14 июля в одном из цеху предприятия. На УЭХК сообщили, что в результате инцидента пострадал один человек. Работников цеха эвакуировали. При этом остальные цеха работают в обычном режиме.

Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте