Twitter поделится выручкой от рекламы с популярными авторами

Сервис микроблогов Twitter сообщил, что «в ближайшие 72 часа» начнет перечислять часть рекламной выручки наиболее популярным создателям контента на этой платформе. Выплаты будут осуществляться верифицированным пользователям с платным аккаунтом Twitter Blue и получившим в последние три месяца не менее 5 млн реакций на свои посты. Выплаты будут проходить через платежный сервис Stripe, который является партнером Twitter.

Пока неизвестно, как именно будут рассчитываться выплаты. Профильные СМИ предполагают, что популярные авторы смогут получать от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч долларов — если у таких авторов аудитория состоит из миллионов подписчиков.

Евгений Хвостик