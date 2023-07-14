В Матвеево-Курганском районе ремонт дорог к границе региона завершат в августе

В Ростовской области подрядчик планирует завершить работы по ремонту девяти участков муниципальных дорог Матвеево-Курганского района. На ремонт отрезков, обеспечивающих доступ к границе региона, выделено 114 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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По данным властей, протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 9,1 км. Дорожники уже завершили ремонт улицы Пограничной в хуторе Шрамко и улиц Украинской, Степной и Новоселов в хуторе Краснодаровском.

Также завершается ремонт улиц в хуторе Вареник и дороги, соединяющей хутор Шрамко и хутор Краснодаровский. В августе планируется закончить ремонт на улице Ленина в селе Екатериновка и ремонт подъездной дороги, обеспечивающей транспортную связь села Екатериновка и хутора Вареник.

«Данные автодороги пришли в ненадлежащее состояние, в первую очередь, по причине резкого увеличения потока большегрузных автомобилей, направляющихся в новые субъекты РФ и Крым»,– цитирует пресс-служба правительтсва министра траснпорта региона Владимира Окунева.

Анастасия Назарова