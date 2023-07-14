АвтоВАЗ бесплатно передаст долю КамАЗу в группе ОАТ

АвтоВАЗ бесплатно передаст свою долю КамАЗу в группе «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), являющейся самым крупным в стране производителем оригинальных запчастей для автопромышленности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, АвтоВАЗ стал владельцем 40% ОАТ в 2021 году. Сделка была одобрена антимонопольной службой.

Вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин добавил, что выход компании из группы был предопределен акционерным соглашением, которое подписали предыдущие собственники отечественного автопроизводителя.

Сделка будет носить безденежный характер. При этом она не скажется на партнерстве с группой. После сделки КамАЗ станет единолично контролировать ОАТ.

"Ъ-Казань"