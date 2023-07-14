Администраторов сауны в Курске будут судить за организацию притона

В Промышленный райсуд Курска поступило уголовного дела об «организации занятия проституцией» (ч.1 ст. 241 УК РФ, до пяти лет колонии) в отношении двух женщин, работавших администраторами в сауне Сеймского округа Курска. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

По версии следствия, 67-летняя женщина договорилась с 49-летней коллегой о предоставлении помещений сауны для оказания услуг сексуального характера. С 2018 по февраль 2022 года администраторы, каждая в свою смену, искали женщин, которые будут готовы заняться проституцией, и договаривались с клиентами об оказании дополнительных услуг. Также они подготавливали помещения сауны к оказанию сексуальных услуг, продавали посетителям спиртные напитки, а после — убирали комнаты. Кроме того, обвиняемые контролировали деятельность секс-работниц и получали от них денежное вознаграждение.

Об уголовном деле бывшего воронежского следователя, обвиняемого в получении взятки при работе над делом о преступлениях банды сутенеров читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Показания вышли из СИЗО».

Алина Морозова

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