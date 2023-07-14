Продюсер «Жанна Дюбарри»: Джонни Депп не планирует приезжать в Россию

Стивен Дейтерс, продюсер фильма «Жанна Дюбарри», в которой главную роль сыграл Джонни Депп, сообщил, что актер не планирует приезжать в Россию. Об этом он заявил в связи с видеообращением актера, которое транслировалось перед показом фильма в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Это видео было записано для выхода фильма в международный прокат. И визитов в Россию не будет»,— написал господин Дейтерс в Twitter.

13 июля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера «Жанна Дюбарри». Перед показом было представлено видеообращение Джонни Деппа, в котором он поблагодарил зрителей и рассказал, что гордится картиной. Также к зрителям обратилась исполнительница роли Жанны Дюбарри Майвенн Ле Беско: «Я очень счастлива, что российский зритель увидит фильм прямо сейчас».

Позднее ТАСС в кинокомпании Russian World Vision пояснили, что обращение Джонни Деппа записано для продвижения фильма по всему миру, а Майвенн Ле Беско решила отдельно обратиться к российским зрителям.

10 июля «Газета.ру» сообщила, что Джонни Депп приедет в Москву по приглашению группы «ЯМОРЕ». Представители группы сказали изданию, что актер согласился приехать за гонорар в размере $370 тыс. и экскурсию по России. Позднее участник группы Максим Лисов заявил, что визит Джонни Деппа «только в планах», договоренности нет.

Лусине Баласян