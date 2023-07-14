В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом кубанского вора в законе

Полицейские Черногории задержали в аэропорту Тивата мужчину, занимавшего в Краснодарском крае наивысшую позицию в преступной иерархии. Его разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, сообщает ТАСС.

59-летний вор в законе занимал наивысшую позицию в иерархии непрерывно с 1993 года. Он использовал свое положение в криминальной среде, а также авторитет и влияние в организации и управлении преступной деятельностью, сообщили в полиции.

Международный ордер на арест мужчины выдало НЦБ Интерпола МВД России по Москве.

Татьяна Ручкина

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