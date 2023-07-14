«Россети Тюмень» обеспечат электроснабжением новые участки месторождения «Роснефти» за 43 млн рублей

Компания «Россети Тюмень» выполнит технологическое присоединение модульной мобильной подстанции «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Благодаря этому будет обеспечено централизованное электроснабжение новых участков разработки и добычи углеводородов во время активного развития Ем-Ёговского нефтяного месторождения. Стоимость работ по договору составит более 43 млн рублей.



Для техприсоединения специалисты «Россети Тюмень» построят двухцепную отпайку от высоковольтной воздушной линии «Красноленинская – Рогожниковская» длиной 1,6 км. Для этого энергетики возведут 5 опор ЛЭП высотой до 38 метров и массой до 5 тонн. Металлические конструкции установят на свайные фундаменты, забитые на глубину около 9 метров.

Трассу ЛЭП нужно будет обустроить в труднодоступной болотистой местности. До начала основных работ «Россети Тюмень» расчистят 4,5 га просеки от деревьев и кустарников и построят полуторакилометровую лежневую дорогу. Для доставки оборудования и персонала энергетики привлекут спецтехнику повышенной проходимости.

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию экономики Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»