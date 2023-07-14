Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Амкар» перед стартом нового сезона подписал еще двух игроков

Пермскую футбольную команду полнили вратарь и полузащитник. Как сообщает пресс-служба клуба, новичками стали Денис Сафронов и Антон Чебыкин. Подписание контрактов уже состоялось.

Голкипер Денис Сафронов — воспитанник ростовского футбола, имеет опыт выступлений во второй лиге и Кубке России за белгородский «Салют», «Форте» (Таганрог) и ростовский «СКА». Это второй вратарь в команде после прихода опытного Хазбулата Хамхоева.

Полузащитник Антон Чебыкин учился играть в «Амкаре» и академии ФК «Урал». Выступал во второй лиге и молодежной футбольной лиге за екатеринбургскую команду. В прошлом сезоне в МФЛ сыграл 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи. По регламенту считается молодым футболистом-«лимитчиком».

На сегодня в составе команды, по данным на сайте клуба, 24 заявленных игрока. Старт чемпионата второй лиги намечен на 16 июля.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...