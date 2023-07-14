«Амкар» перед стартом нового сезона подписал еще двух игроков

Пермскую футбольную команду полнили вратарь и полузащитник. Как сообщает пресс-служба клуба, новичками стали Денис Сафронов и Антон Чебыкин. Подписание контрактов уже состоялось.

Голкипер Денис Сафронов — воспитанник ростовского футбола, имеет опыт выступлений во второй лиге и Кубке России за белгородский «Салют», «Форте» (Таганрог) и ростовский «СКА». Это второй вратарь в команде после прихода опытного Хазбулата Хамхоева.

Полузащитник Антон Чебыкин учился играть в «Амкаре» и академии ФК «Урал». Выступал во второй лиге и молодежной футбольной лиге за екатеринбургскую команду. В прошлом сезоне в МФЛ сыграл 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи. По регламенту считается молодым футболистом-«лимитчиком».

На сегодня в составе команды, по данным на сайте клуба, 24 заявленных игрока. Старт чемпионата второй лиги намечен на 16 июля.