Бывшего волгоградского чиновника признали крупным мошенником и мелким взяточником

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию по делу бывших сотрудников администрации Краснооктябрьского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судья Ольга Данилова проверила законность приговора коллеги из Краснооктябрьского районного суда Юрия Третьякова. 13 апреля последний признал виновными 36-летнего экс-заместителя главы администрации района Антона Будника и 29-летнего бывшего заместителя начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС Артема Майхрука в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Первому дали год и восемь месяцев колонии общего режима, второму — год и девять.

Судом установлено, что в исполнении приставов было дело о частичном сносе третьего этажа автосервиса за счет владельца. Коммерсанта предупредили о грядущем отключении электричества, газа и воды во всем здании. В начале марта 2022 года бизнесмен обратился к господину Майхруку для получения отсрочки в отключении, тот передал просьбу Антону Буднику. Решение такого вопроса в компетенцию чиновников не входило.

«Достоверно зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, Майхрук и Будник предложили за 500 тыс. руб. якобы решить проблему коммерсанта. 04.03.2022 после получения требуемой суммы Майхрук передал 400 тыс. руб. Буднику, оставив 100 тыс. руб. себе», — рассказали в прокуратуре.

Во время расследования вскрылся еще один эпизод противоправной деятельности. В период с 29 октября по 4 ноября 2021 года Артем Майхрук получил от представителя некой компании 3 тыс. руб. «за законные действия в виде согласования места размещения контейнерной площадки для мусора».

Вину в мошенничестве фигуранты признали. Обвинение в мелком взяточничестве бывший чиновник отрицает. В апелляции подсудимые хотели добиться замены наказания на что-то, не связанное с реальным лишением свободы. Приговор вступил в силу в прежнем виде.

Дарья Васенина