Квартальная выручка Burberry выросла на 17% благодаря спросу в Китае и Японии

Сегодня британский производитель одежды и аксессуаров класса премиум Burberry сообщил, что в завершившемся 1 июля первом квартале 2024 финансового год выручка компании от розничных операций составила £589 млн, что на 17% больше, чем годом ранее. Компания заявила, что наибольший рост был зафиксирован в Китае (+46%), Японии (+44%) и Юго-Восточной Азии (+39%). Продажи в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) выросли на 17%, а в Северной и Южной Америке сократились на 8%.

Глава Burberry Джонатан Акеройд отметил «хороший прогресс» компании во многом благодаря восстановлению спроса в Китае. Среди товаров Burberry, которые в минувшем квартале пользовались особенно высоким спросом, указана верхняя одежда, в том числе традиционные плащи, а также изделия из кожи.

Евгений Хвостик