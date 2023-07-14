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Коммерсантъ FM
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Квартальная выручка Burberry выросла на 17% благодаря спросу в Китае и Японии

Сегодня британский производитель одежды и аксессуаров класса премиум Burberry сообщил, что в завершившемся 1 июля первом квартале 2024 финансового год выручка компании от розничных операций составила £589 млн, что на 17% больше, чем годом ранее. Компания заявила, что наибольший рост был зафиксирован в Китае (+46%), Японии (+44%) и Юго-Восточной Азии (+39%). Продажи в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) выросли на 17%, а в Северной и Южной Америке сократились на 8%.

Глава Burberry Джонатан Акеройд отметил «хороший прогресс» компании во многом благодаря восстановлению спроса в Китае. Среди товаров Burberry, которые в минувшем квартале пользовались особенно высоким спросом, указана верхняя одежда, в том числе традиционные плащи, а также изделия из кожи.

Евгений Хвостик

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