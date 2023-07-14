На капремонт лифтов в 75 домах Башкирии потратят до 694 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 24 июля намерен выбрать подрядчика по разработке документации и выполнению капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах. Начальная цена контракта определена в 694,8 млн руб. Он будет оплачен за счет взносов собственников домов за капремонт и за счет субсидии из бюджета Башкирии.

Лифты до конца 2025 года заменят в 75 домах. Из них 49 расположены в Уфе, 20 — в Стерлитамаке, пять — в Нефтекамске и один — в Благовещенском районе.

Майя Иванова

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