За январь–июнь в Татарстане с должников за ЖКУ взыскали 375 млн рублей

За первые шесть месяцев этого года с татарстанских должников за ЖКУ взыскали 375,5 млн руб. Об этом сообщило Управление федеральной службы судебных приставов по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, один из казанцев задолжал УК почти 200 тыс. руб. В итоге на него подали иск, а исполнительный документ на взыскание долга направили в Ново-Савиновский отдел судебных приставов. Позже приставы установили, что у должника есть иномарка BMW, и машину арестовали за долги. Вскоре житель Казани оплатил всю задолженность. Теперь ему остается погасить исполнительский сбор, и автомобиль ему вернут.

"Ъ-Казань"