В Новороссийске планируют создать судоремонтный кластер

В Новороссийске планируют создать Азово-Черноморский кластер судоремонта, сервисного обслуживания и производства судового комплектующего оборудования. Соответствующее предложение озвучил на выездном заседании научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ член НЭС Роман Паршин. Встреча проходила в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам господина Паршина, инициатива уже нашла поддержку в региональном министерстве промышленной политики и в администрации Новороссийска.

«Считаем целесообразным создать такой кластер в Новороссийске, который имеет выгодное территориальное расположение – в центре между портами Сочи, Туапсе, Таманью и Крымским полуостровом. Такое расположение дает возможность региональным судоремонтным и сервисным компаниям посещать любые порты Краснодарского края без значительных временных задержек. Кроме того, в Новороссийске помимо предприятий судоремонта расположен ряд образовательных и научно-исследовательских учреждений. Помимо научного блока также критически важно, чтобы кластер объединял не только сервисные компании и производителей импортозамещающей продукции и программного обеспечения, но также и ключевых заказчиков – госкомпании и судовладельцев, многие из которых находятся в Новороссийске»,— отметил в выступлении господин Паршин.



Сегодня в Азово-Черноморском регионе насчитывается порядка 500 единиц флота, которым необходим ремонт и сервисное обслуживание.

В качестве успешного примера Роман Паршин привел опыт Архангельской области: «На момент создания, в 2012 году, в него вошли пять судоремонтных предприятий, в 2023 году количество участников кластера составило более 20. Это говорит о том, что отраслевые предприятия видят в таком объединении экономическую выгоду и расширение рынка сбыта своих товаров и услуг».

Секция по Южному федеральному округу (ЮФО) Научно-экспертного совета Морской коллегии (НЭСМК) при Правительстве Российской Федерации вышла с предложением к научно-экспертному совету и руководству Краснодарского края рассмотреть вопрос о поддержании инициативы по созданию Азово-Черноморского судостроительно-судоремонтного кластера.

Вместе с тем участники встречи отметили, что в Новороссийске в настоящий момент не хватает судоремонтных доков.

Наталья Решетняк

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