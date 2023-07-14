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Коммерсантъ FM
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Президент Узбекистана произнес присягу и вступил в должность

Шавкат Мирзиёев произнес присягу и вступил в должность президента Узбекистана на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Нынешние президентские выборы — первые после внесения в Конституцию поправок о продлении президентского срока с пяти до семи лет.

На церемонии инаугурации помимо парламентариев присутствовали члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, представители местных и зарубежных СМИ. Перед началом церемонии в зал верхней палаты парламента вынесли штандарт и знак президента Узбекистана. Положив руку одновременно на Конституцию и Коран, Шавкат Мирзиёев произнес присягу.

9 июля в Узбекистане прошли внеочередные выборы президента. Досрочные выборы в Узбекистане объявили после проведения референдума о поправках в Конституцию, которые продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно изменениям, Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента. В случае победы на будущих выборах он сможет руководить Узбекистаном до 2037 года. До референдума его мандат истекал в 2026 году.

По данным ЦИКа, явка составила 79,88% — это самый низкий показатель на общереспубликанских голосованиях с 2016 года. 10 июля избирательная комиссия подвела итоги выборов, за Шавката Мирзиёева проголосовали 87,05% избирателей. Наблюдатели от ОБСЕ, в свою очередь, сообщили, что выборы прошли в «политической среде, лишенной подлинной конкуренции».

Полина Мотызлевская

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