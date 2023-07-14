Бронирования отелей на побережье Кубани и Крыма выросли вопреки потопам и пробкам

Непогода на побережье Краснодарского края и заторы на подъезде к Крымскому мосту не снизили спрос на отдых в этих регионах. Как сообщает «Ъ», с начала июля количество бронирований отелей и гостиниц выросло на 20–24% по сравнению с концом июня и на 10% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным «Яндекс Путешествий», за 1–12 июля количество бронирований мест размещений в Сочи и Геленджике выросло на 20% по сравнению с предыдущими 12 днями. В Анапе показатель вырос на 24%, в Туапсе — на 8%, в Абхазии — на 16%. В OneTwoTrip отмечают стабильный спрос на поездки в Сочи, Туапсе и Геленджик, на отдых в Анапе он вырос на 60%, в Гагре — на 50%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что спрос растет из-за «общего сезонного фактора», поскольку в июне вода была еще холодной, а июль традиционно считается лучшим периодом для отпуска. Дополнительным фактором спроса на отдых на черноморском побережье, по мнению представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, мог стать рост курса валют и сложности с обновлением загранпаспортов.

Больше бронировать туристы начали и отдых в Крыму, несмотря на многокилометровые пробки у Крымского моста. С начала июля, по данным директора по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксаны Шустиковой, число бронирований размещения в республике выросло на 49% к июню. В OneTwoTrip отмечают рост в 1,5 раза.

В этом году отложенный спрос на Крым более выраженный, чем в прошлом году, поясняют в «Яндекс Путешествиях». В 2022 году количество бронирований в регионе в июле относительно июня увеличилось на 30%, в этом — уже на 53%. В Ostrovok.ru заявили о приросте бронирований на 29%.

С увеличением спроса растет и стоимость размещения на курортах. На Кубани цены выросли на 23%, до 100,3 тыс. руб., в Абхазии — на 40%, до 109,8 тыс. руб. Средняя стоимость ночи в Сочи и Геленджике в июле по сравнению с июнем выросла на 2%, до 5 тыс. и 4,8 тыс. руб. соответственно. В Анапе цены увеличились на 5%, до 4 тыс. руб., в Туапсе — на 3%, до 3,4 тыс. руб. В Крыму, по данным «Твил.ру», средняя стоимость размещения выросла на 11% к июню, до 2,97 тыс. за ночь.

С 8–9 июля в Краснодарском крае начались подтопления. Сначала стихия затронула Сочи, позже Туапсинский район. В результате наводнения погибли несколько человек, повредились дома, дороги и инфраструктура. Кроме того, вводились запреты на купание в море.

С 1 июля у Крымского моста со стороны Кубани наблюдаются пробки из-за увеличения количества машин с туристами в связи с началом пика курортного сезона. Они достигали 13 км. Ситуацию удалось немного урегулировать, однако до сих пор иногда машины стоят в пробке несколько часов.

Татьяна Ручкина

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