Объявлено о локализации лесного пожара в Башкирии на площади почти 2 тысячи га

Крупный лесной пожар, бушевавший в течение недели в Узянском участковом лесничестве Белорецкого района Башкирии, локализован на площади 1,9 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Ранее сообщалось о возгорании на площади 320 га.

«Площадь пожара значительно увеличилась за счет отжига (встречного пала), который был необходим, чтобы остановить горение на хребтах в труднодоступной местности»,— пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной пожара стала сухая гроза и жаркая погода. Из-за штормового ветра огонь распространился на значительной площади. Ликвидация пожара осложнялась из-за труднодоступности горной местности. На территории района был объявлен режим ЧС.

Наталья Балыкова

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