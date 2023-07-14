Мэр Миасса возглавил местное отделение «Единой России»

Глава Миасса Егор Ковальчук назначен секретарем Миасского местного отделения партии «Единая Россия». Об этом мэр города сообщил в своем telegram-канале.

«На прошедшей вчера конференции Миасского местного отделения партии «Единая Россия» однопартийцы доверили мне пост секретаря местного отделения. Это почетно и ответственно. Благодарю за доверие», — прокомментировал Егор Ковальчук.

Егор Ковальчук возглавляет Миасс с середины мая этого года. До этого в течение четырех лет занимал пост заместителя губернатора Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте