Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Миасса возглавил местное отделение «Единой России»

Глава Миасса Егор Ковальчук назначен секретарем Миасского местного отделения партии «Единая Россия». Об этом мэр города сообщил в своем telegram-канале.

«На прошедшей вчера конференции Миасского местного отделения партии «Единая Россия» однопартийцы доверили мне пост секретаря местного отделения. Это почетно и ответственно. Благодарю за доверие», — прокомментировал Егор Ковальчук.

Егор Ковальчук возглавляет Миасс с середины мая этого года. До этого в течение четырех лет занимал пост заместителя губернатора Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...