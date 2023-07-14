В Башкирии утвердили порядок присвоения звания «Академический» учреждениям культуры и искусства

Правительство Башкирии утвердило положение о присвоении звания «Академический» учреждениям культуры и искусства республики. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из документа, звание будет присваиваться учреждениям, работающим не менее 25 лет, в которых числятся от 120 сотрудников, 65% из которых имеют высшее образование.

На получение звания смогут выдвигаться учреждения, которые участвуют в международных, всероссийских и республиканских форумах, фестивалях и конкурсах, а также проводят собственные подобные мероприятия, гастролируют в Башкирии и России, участвуют в федеральных программах по поддержке концертной деятельности, транслируют концерты.

Будут анализироваться сведения о творческой деятельности за три последних театральных сезона. Звание присваиваются бессрочно.

В настоящее время звание академических имеют Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури и Русский театр драмы.

Звание присваивается для «стимулирования, развития и поддержки государственных учреждений культуры и искусства», указано в документе.

Майя Иванова

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