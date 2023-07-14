Топ-менеджер АО из Новокуйбышевска обвиняется в коммерческом подкупе

Завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204УК РФ) в отношении начальника управления организации капитального строительства акционерного общества из Новокуйбышевска. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с ноября 2021 по март текущего года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в размере минимум 300 тыс. руб. Деньги передавались «за общее покровительство при выполнении обязательств в рамках заключенного контракта».

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Георгий Портнов