Компания из Удмуртии планирует поставлять молочную продукцию на Аравийский полуостров

Компания из Удмуртии «Ува-молоко» планирует начать поставки молочной продукции в Оман. Страна располагается на Аравийском полуострове. Как сообщил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, реализовать поставки будет возможно в рамках соглашения с компанией Retaj Overseas LLC 2021. Организация оказывает помощь российским предприятиям в налаживании бизнес-процессов в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

В магазины Омана «Ува-молоко» сможет поставлять больше 100 наименований продукции, в том числе сливочное масло и сыры цельномолочную продукцию. Бизнесу компания может предложить масложировую продукцию, блочные сыры, сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку.

Отмечается, что продукция «Ува-молоко» реализуется в регионы России, а также экспортируется в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан.