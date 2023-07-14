Сотрудникам краевого ГУФСИН представили нового начальника

Сотрудникам ГУФСИН по Пермскому краю представили нового руководителя — генерал-майора Леонида Мустайкина. Об этом сообщает портал Ura.ru. Информация о новом начальнике краевого главка появилась и на официальном сайте ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСИН Мордовии Фото: УФСИН Мордовии

Леонид Мустайкин родился в 1977 году в поселке Явас Республики Мордовия. В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. В дальнейшем занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия. С 2015 по 2016 год замещал должность замначальника оперативного управления ФСИН России, с 2016 по 2017 год возглавлял УФСИН по Калининградской области. В августе 2017 года был назначен начальником УФСИН по Республике Мордовия. В феврале 2020 года ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Прежний руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года. Временно исполняющим обязанности начальника главка был полковник Самир Бабаев.