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обновлено 10:01

Сотрудникам краевого ГУФСИН представили нового начальника

Сотрудникам ГУФСИН по Пермскому краю представили нового руководителя — генерал-майора Леонида Мустайкина. Об этом сообщает портал Ura.ru. Информация о новом начальнике краевого главка появилась и на официальном сайте ГУФСИН.

Фото: УФСИН Мордовии

Фото: УФСИН Мордовии

Леонид Мустайкин родился в 1977 году в поселке Явас Республики Мордовия. В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. В дальнейшем занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия. С 2015 по 2016 год замещал должность замначальника оперативного управления ФСИН России, с 2016 по 2017 год возглавлял УФСИН по Калининградской области. В августе 2017 года был назначен начальником УФСИН по Республике Мордовия. В феврале 2020 года ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Прежний руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года. Временно исполняющим обязанности начальника главка был полковник Самир Бабаев.

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