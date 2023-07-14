На благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» в Уфе потратят до 300 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для благоустройства площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» и прилегающего бульвара Саид-Галиева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 300 млн руб. Итоги аукциона подведут 3 августа. Работы профинансирует бюджет города.

Согласно техзаданию, южная часть бульвара превратится в полупешеходную улицу, а по северной части и улице Новогорной организуют парковочные места. Тротуары возле кинотеатра «Искра» расширят, а между домами 161/1, 163 и 163/1 на улице Комсомольской появятся площадки для отдыха и сквер «Музыкальный». Сама площадь перед фонтаном будет реорганизована. Там появятся новые скамейки и урны.

На участке также предусмотрены канатные комплексы, качели, песочницы, карусели, спортивно-игровое оборудование. Старые деревья будут спилены, предусмотрено новое озеленение. Установят наружное освещение, проложат водопровод и канализацию.

Работы нужно выполнить до 30 сентября 2024 года.

Венера Хисамова

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