УУНТ получит 150 млн рублей на создание центра подготовки кадров для авиастроения

Уфимский университет науки и технологий (объединенные БашГУ и УГАТУ) получит грант Министерства просвещения России в размере 100 млн руб. на создание кластера «Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли». Еще 50 млн руб. вложат предприятия авиационной промышленности — УАПО, «ОДК-УМПО», «Гидравлика» и другие. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Это восемь инновационных площадок в учебных корпусах УУНиТа – лаборатории по разным направлениям подготовки кадров для авиаотрасли, оснащенные современным оборудованиям»,— написал господин Хабиров.

Влада Шипилова

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