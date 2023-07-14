В Челябинске усилят мероприятия по охране воздуха из-за запаха гари

Промышленные предприятия Челябинска снизят выбросы и усилят мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. Такое решение было принято в ходе совещания в министерстве экологии региона, сообщают в ведомстве.

В областном центре с утра наблюдается запах гари, вызванный природными пожарами в соседних Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В ходе совещания с промышленниками первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев объявил им о необходимости снизить выбросы в атмосферу на 20-40 %, усилить полив территории предприятий и прилегающих территории.

Минэкологии региона круглосуточно мониторит качество атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения и передвижных лабораториях.

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