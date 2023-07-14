Первое слушание по иску к Украине о водной блокаде Крыма пройдет 31 июля

Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в республиканском Арбитражном суде. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Константинова Фото: Telegram-канал Владимира Константинова

На слушании планируют рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц в том числе Госсовета Крыма. По существу дело намерены рассмотреть, предварительно, в сентябре.

К концу июля в Крыму подготовят иски для юрлиц, которые понесли из-за водной блокады убытки. Также создаются проекты типовых исковых заявлений для пострадавших индивидуальных предпринимателей. После этого для желающих направить иск проведут консультации по порядку подачи заявлений в суд.

Владимир Константинов отметил, что республика намерена полностью посчитать нанесенный Крыму Украиной ущерб. Он также выразил готовность сделать «все возможное, чтобы в полном объеме взыскать компенсацию».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав РФ подачу воды по каналу в регион Украина полностью прекратила в одностороннем порядке. В конце февраля 2022 года после начала спецоперации канал удалось разблокировать.

Татьяна Ручкина

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