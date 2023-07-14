За макет белорусской избы для форума в Уфе заплатили 5 млн рублей

Республиканский Дом дружбы народов заключил контракт стоимостью 5 млн руб. на изготовление декоративной белорусской избы. Закупка финансировалась из средств учреждения, полученных из бюджета Башкирии. Макет заказывался для демонстрации во время Х форума регионов России и Беларуси, состоявшегося в Уфе с 26 по 28 июня, следует из материалов портала госзакупок.

Контракт был заключен с единственным поставщиком — главой крестьянско-фермерского хозяйства Айбулатом Абдуллиным. Согласно техзаданию, белорусская изба должна была состоять из трех частей: подклета, жилых помещений и чердака. Макет размерами 5х5 м необходимо было изготовить из шлифованных бревен, переложенных обработанной антисептиком джутовой лентой. Крыша предусматривалась из рулонного кустарника, соломы или камыша.

Внутреннее убранство включало условную печь из окрашенных в белый цвет досок, скамейки, шкафчик, сундук, полочки, столы и стулья. Вокруг избы подрядчик должен был установить плетеный из ивы забор. Внутренний дворик нужно было украсить искусственным газоном, живыми деревьями, цветами в горшках и вазонах.

Как сообщал «Ъ-Уфа», также Дом дружбы народов заключил контракт с Айбулатом Абдуллиным на изготовление русской избы для форума за 5 млн руб.

Наталья Балыкова

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