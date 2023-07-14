Эндоскопическое оборудование поступило в две больницы Удмуртии

В Завьяловской районной и Сарапульской городской больнице в Удмуртии появились четыре эндоскопические стойки. Благодаря им врачи смогут проводит ФГС, бронхоскопию и колоноскопию, сообщает пресс-служба минздрава региона. Новое оборудование позволит жителям быстрее пройти обследование и своевременно начать необходимое лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как рассказала и.о. главного врача Сарапульской городской больницы Вероника Яковлева, эндоскопия — метод исследования, который используется для стационарных и амбулаторных пациентов, в том числе при наличии показаний при прохождении второго этапа диспансеризации. Специалисты прошли подготовку для работы на новом оборудовании, а на данный момент провели уже более 250 исследований.