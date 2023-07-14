Суды в Уфе отказались взыскивать с «Аэрофлота» компенсацию за потерянный багаж жительницы Германии

Жительница Германии Татьяна Майер не смогла взыскать с «Аэрофлота» компенсацию и штраф за потерянный и испорченный багаж. Верховный суд Башкирии поддержал решение Ленинского райсуда Уфы, отказавшего в иске о взыскании 300 тыс. руб. штрафов, компенсации и морального вреда.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в 2019 году. Семья Майер купила билеты на рейс Уфа-Москва, который из-за тумана был задержан на 14 часов. В результате супруги с двумя детьми опоздали на стыковочный рейс Москва-Ганновер. В Ганновере, куда они прибыли с 24-часовой задержкой, выяснилось, что два чемодана с вещами первой необходимости были утеряны. Авиакомпания доставила потерянный багаж спустя 55 часов. Как заявила истец, чемоданы были повреждены — у одного был взломан замок, в нем отсутствовали парфюм и ювелирные украшения, второй чемодан был поцарапан, также порвана нижняя часть сумки.

Истица направляла авиакомпании претензии с требованием возместить ущерб. В 2021 году «Аэрофлот» сообщил о решении выплатить 1,3 тыс. руб. за просрочку доставки багажа. Не согласившись с предложенной суммой, Татьяна Майер обратилась в суд.

Первая инстанция посчитала, что заявительница не представила надлежащих доказательств повреждения багажа, недостачи парфюма и ювелирных украшений, а также расходов, понесенных на приобретение товаров первой необходимости. О повреждении чемоданов госпожа Майер сообщила в претензиях, хотя по правилам воздушных перевозок должна была заявить в момент получения багажа, отмечается в решении. В ответе на претензию авиакомпания сообщала, что багаж был получен истцом без возражений, недостача части его содержимого не зафиксирована.

Верховный суд Башкирии, куда заявительница обратилась с апелляционной жалобой, пришел к выводу, что отказ был обоснованным.

Наталья Балыкова

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