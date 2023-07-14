Челябинская область получит 1,2 млрд рублей на обновление общественного транспорта

На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ 45 регионам были одобрены специальные казначейские кредиты (СКК) на обновление автобусных парков. В том числе заем на 1,2 млрд руб. выделили Челябинской области, сообщают в правительстве региона.

За счет кредитных средств будут закуплены автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета Челябинской области. В их числе Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский районы и другие. Приобретут 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса, и 65 — малого класса. Новый транспорт будет оснащен маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, кондиционерами, тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда.

«Реализация мероприятия позволит обновить подвижной состав в муниципалитетах. Более 1 млн жителей Челябинской области, включая 534,4 тыс. жителей малых городов и сельской местности, получат возможность удобного, доступного, а главное, безопасного передвижения», — отмечают в правительстве Челябинской области.

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