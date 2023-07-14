«90% мошеннических переводов идут с согласия граждан»

Госдума приняла закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Документ обязывает банки и платежные системы приостанавливать явно мошеннические операции между счетами граждан, даже если на них имеется согласие клиента. Если финансовая организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, она будет обязана возместить деньги клиенту. Предполагается, что закон вступит в силу через год после официальной публикации. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации. Закон комментирует член ассоциации юристов России Арег Оганесян.



Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором

«Весьма разумное решение, ведь проблема телефонных и интернет-мошенников сейчас стоит в России остро. Если описанный механизм заработает и количество преступлений будет снижено, этот закон точно станет одним из самых полезных за последний год.

Что касается баланса интересов банков и их клиентов, то, конечно, с одной стороны, такой закон налагает на банки дополнительные обязанности и серьезную ответственность. С другой — граждане как потребители финансовых услуг являются более слабой и уязвимой стороной, которая нуждается в дополнительной защите, а иногда — и в контроле, ведь в 90% случаев перевод мошенникам осуществляется именно клиентом банка и с его же согласия.

Однако многих сейчас мучит вопрос: что будет с добросовестными переводами, не будут ли они тоже предметом проверки? Я думаю, что переживать не стоит. Во-первых, наши обычные переводы друзьям и родственникам очень легко отследить, и они, как правило, носят более или менее системный характер. Во-вторых, чтобы транзакцию признали подозрительной, необходимо, чтобы на счет получателя одновременно поступало очень много переводов от разных людей и даже из разных городов, либо такой счет должен числиться в специальной базе Банка России как мошеннический. Также стоит помнить, что вы всегда можете указать комментарий к переводу, чтобы его было проще идентифицировать».

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