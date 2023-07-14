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обновлено 09:45

Жителя Удмуртии будут судить за изнасилование и развращение 31 ребенка

В Удмуртии перед судом предстанет житель поселка Кез, которого обвиняют в преступлениях в отношении 31 ребенка. В частности, мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных и насильственные действия сексуального характера, а также в понуждении к действиям сексуального характера (ст. 131, 132, 133 и 135 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина в соцсетях неоднократно отправлял детям сообщения сексуального характера, а также шантажом понуждал их к половому сношению и иным действиям сексуального характера. Кроме того, мужчина совершил половые сношения с детьми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

Всего от действий мужчины пострадал 31 ребенок.

Отмечается, что ранее мужчину уже осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. Уголовно дело, за которое ему грозит пожизненно лишение свободы, рассмотрит Верховный суд Удмуртии.

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