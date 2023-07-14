Три сотрудника «Уфаводоканала» обвиняются в злоупотреблении полномочиями

Два начальника отдела и бывшая сотрудница ГУП «Уфаводоканал», в зависимости от степени и роли участия, обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении (ч.ч. 4,5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Как стало известно «Ъ-Уфа», речь идет о Марии Фроловой, Альфире Зиянгирове и Марине Мезенцевой.

По версии следствия, Марина Мезенцева в 2021 году предложила начальникам отделов за деньги помогать владельцам узаконивать самовольное подключение домов к центральному водоснабжению. При обращении граждан она разъясняла им установленный порядок, влекущий доначисление платы за самовольное пользование холодным водоснабжением, а также привлечение к административной ответственности за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (ст. 7.20 КоАП РФ), предлагая в качестве альтернативного упрощенного варианта оформить необходимые документы за взятку в 25–30 тыс. руб. При согласии абонентов она передавала часть полученных денег Марии Фроловой и Альфиру Зиянгирову, которые без фактической проверки составляли документы, подтверждающие соответствие подключения технической документации.

С марта по сентябрь 2021 года начальники отделов скрыли факт самовольного подключения холодного водоснабжения в 40 частных домах, в результате сумма недополученной платы за самовольное пользование холодным водоснабжением составила более 3,5 млн руб.

Альфир Зиянгиров и Марина Мезенцева признали вину. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более 6,6 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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