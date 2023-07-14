Ученые ожидают снижения числа работающих пенсионеров в России до 5,6 млн к 2025 году

Число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн человек к 2025 году из-за пенсионной реформы. Об этом сказано в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования» Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН в журнале «Социально-трудовые исследования», который издает ВНИИ труда. Статью приводит газета «Известия». На конец 2022 года число работающих пенсионеров составляло 7,9 млн.

Пенсионная реформа прошла в 2019 году. Она поэтапно подняла пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

На сокращение числа работающих пенсионеров повлияло также отсутствие индексации пособий по старости этой категории граждан, сказано в другой статье в этом же журнале труда под авторством профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова. Они подчеркивают, что из-за этого людям невыгодно работать в легальном поле и часть работающих переходит в серый сектор, где условия и производительность труда ниже.

Эксперты отмечают, что сокращение количества работающих пенсионеров в целом негативно влияет на динамику трудовых ресурсов в России. К середине 2023 года в России по-прежнему наблюдается дефицит кадров — в апреле безработица составила рекордные 3,3%. Пандемия и частичная мобилизация оказали дополнительное давление на рынок.

Рост внешней миграции может стать реальным способом увеличения трудовых ресурсов в России, считают эксперты. По оценкам Алексея Кашепова, к 2025 году среднегодовое число иностранных работников составит 3,5 млн человек. В 2022 году этот показатель составил 3,47 млн человек, приводят «Известия» данные ФСБ.