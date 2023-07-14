ФАС и Генпрокуратура проводит проверку цен на авиабилеты в Татарстане

ФАС РФ вместе с Генпрокуратурой проводит проверку цен на билеты на самолеты в ряде регионов РФ, включая Татарстан. Об этом сообщило антимонопольное ведомство.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В частности, антимонопольщики проверяют формирование цен на билеты, выясняют, какие тарифы и сборы за обслуживание воздушных судов устанавливают в российских аэропортах.
Всего проверки проводятся в 14 регионах страны. При выявлении нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.
Напомним, ранее сообщалось, что рост цен авиабилетов в РФ может составить до 40%.