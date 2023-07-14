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обновлено 10:24

Бывший руководитель краевого управления капстроительства признан виновным в хищении 353 млн рублей

Ленинский райсуд Перми приговорил к девяти годам и семи месяцам лишения свободы экс-руководителя управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Господин Левинский и его бывший подчиненный Виталий Габов признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере со средствами, выделенными на строительство нового зоопарка Перми. Вместе с другими лицами они похитили 353 млн руб. бюджетных средств. Господин Габов приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима. Сам Дмитрий Левинский вины в мошенничестве не признал, настаивая, что совершил халатность.

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