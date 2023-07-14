Ресурсы домашних хозяйств Челябинской области выросли на 15%

В январе-марте располагаемые ресурсы домашних хозяйств Челябинской области в среднем на одного члена семьи составляли 31,2 тыс. руб. в месяц. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

При этом расходы на потребление в домашних хозяйствах составили 21,6 тыс. руб. на одного члена семьи, что на +13% больше, чем годом ранее. Основная доля трат приходится на домашнее питание (35%), жилищно-коммунальные услуги и топливо (12%) и транспорт (11%).

Большую часть ресурсов (90%) домашних хозяйств составляют денежные доходы.

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