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Спрос на автомобили премиум-моделей с пробегом в Удмуртии вырос на 3,9%

В Удмуртии по итогу второго квартала 2023 продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет выросли на 3,9%. Средняя стоимость такого транспорта составила 5,84 млн руб., сообщает пресс-служба Авито Авто.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В частности, рейтинг самых востребованных премиум-моделей возглавляет BMW X5, стоимость которой составила 8 млн руб. На второй позиции разместился Lexus RX — 5,64 млн руб., на третьей — Mercedes-Benz E-класса (3,9 млн руб.). Завершают рейтинг Volvo XC90 с ценником в 6,89 млн руб., а также BMW 5 серии (4,46 млн руб.).

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