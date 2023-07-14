Минэкологии назвало причины запаха гари в Челябинске

Возникший утром запах гари в Челябинске и ряде территорий области связан с сильными природными пожарами в Свердловской области. Об этом сообщают в министерстве экологии Челябинской области.

По данным единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха на 8 часов 14 июля, в воздухе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций формальдегида до 1,16 ПДК, что характерно при горении зеленых насаждений. В Челябинске наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в воздухе, при этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений не зафиксировано.

Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий региона. В областном минэкологии рекомендуют не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений.

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