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Сутки тушили горящий торфяник в Сюмсинском районе Удмуртии

11 июля в 20:01 в Сюмсинском районе Удмуртии произошел пожар на территории бывшей торфоразработки. Полностью потушить возгорание удалось только на следующий день в 18:30, сообщил в Telegram министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Своевременное обнаружение и начало тушения позволили локализовать участок возгорания на площади 0,27 га. В работах задействовали 13 человек и семь единиц спецтхеники, а подвоз воды обеспечивали три автоцестерны.

Торфяной пожар распространяется под верхним слоем грунта, поэтому для его тушения необходимо перемешать сырой грунт с тлеющим торфом. Для этого требуется в среднем до 1 т воды на кубометр тлеющей массы. «За ним еще длительное время будет вестись пристальное наблюдение. Если где-то в глубине остался крошечный тлеющий участок, пожар может возобновиться»,— отметил господин Удалов.

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