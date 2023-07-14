В центре Перми на месте блинной откроется пиццерия «Сицилийцы»

В центре Перми, в административном здании на ул. Петропавловской, 61, откроется пиццерия «Сицилийцы». Как пишет Business Class, сейчас заведение готовится к запуску, в помещении идет ремонт. Развивает новый проект команда пермского ресторана Meduza Seafood & Wine. По словам управляющего Meduza Seafood & Wine Владимира Вансовича, пиццерия будет рассчитана на 50–60 посадочных мест, в меню будут традиционные итальянские блюда. В заведении установят специальные печи для приготовления пиццы, в том числе дровяную.

Запуск пиццерии «Сицилийцы» запланирован на начало сентября этого года. Отметим, что ранее в здании на ул. Петропавловской, 61, долгое время работала блинная «Блин-Сити».

Рестораном Meduza Seafood & Wine управляет ООО «Море», зарегистрированное по адресу заведения на ул. Ленина, 64. По данным картотеки sbis.ru, возглавляет ООО «Море» Владимир Вансович, который вместе с Алексеем Ганцовым является учредителем компании на паритетных началах.