Власти Республики Алтай разрешили пересадить чилим при расчистке Манжерокского озера

В Республике Алтай приняли закон, позволяющий временно пересаживать занесенный в Красную книгу региона водяной орех (чилим) при расчистке озера Манжерок. Сессия госсобрания - эл курултая Республике Алтай, рассмотревшая этот вопрос, состоялась 14 июля.

Законопроект внес глава республики Олег Хорохордин. Его официальное наименование - «О внесении изменения в закон Республики Алтай «О Красной книге Республики Алтай». «Изъятие из естественной природной среды объекта растительного мира - водяного ореха плавающего (рогульник, чилим)… допускается в целях его переселения на период расчистки водоема, в котором произрастает водяной орех плавающий, с последующей реинтродукцией после окончания указанных работ»,- говорится в документе.

Как пояснил депутатам министр природных ресурсов и экологии региона Айлан Сумачаков, чилим будет переселен на время расчистки Манжерокского озера из одной его части в другую. Куда именно будет пересажен водяной орех, определят специалисты ФГБУ «ВНИИ Экология». «В идеале было бы хорошо закончить расчистку в течение года, но с учетом большой сложности процесса, в связи с которой и осуществлялось корректировка проекта… поэтому год или два все эти процессы»,- сказал министр о перспективах проведения расчистки.

По словам господина Сумачакова, чилим размножается очень быстро и уничтожение растению не грозит. Он, например, в большом количестве произрастает в соседнем Алтайском крае, где не внесен в Красную книгу региона.

За закон проголосовало 26 депутатов при одном против и трех воздержавшихся. Он был принят сразу в двух чтениях.

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Валерий Лавский