Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок для строительства объектов КрасЖД

Транспортная прокуратура обнаружила недочеты в сфере закупок для строительства объектов инфраструктуры Красноярской железной дороги (КрасЖД).

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне 2023 года «Строительно-монтажный трест №13» (филиал АО «РЖДстрой») в единой информационной системе в сфере закупок разместил объявление о проведении двух аукционов на оказание услуг по предоставлению спецтехники для выполнения строительно-монтажных работ на объектах КрасЖД с общей ценой лотов 130 млн руб. «Однако при описании предмета закупок в документации установлены конкретные марки и модели транспортных средств, передаваемых в аренду, в связи с чем необоснованно сокращено количество потенциальных участников конкурсов»,- рассказали в надзорном ведомстве.

В результате, прокуратура объявила руководителю филиала АО «РЖДстрой» предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого в закупочную документацию были внесены соответствующие изменения.

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Илья Николаев