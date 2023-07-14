Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Челябинской области выросли на 48,9%

В апреле-июне продажи автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет в Челябинской области выросли на 48,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена таких машин в регионе составила 6,8 млн руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».

Список самых востребованных премиальных моделей не старше трех лет возглавил кроссовер Lexus RX с долей продаж 14,7% в сегменте. Следом идут BMW X5 (7,4%) и BMW 3 серии (3,9%). Замыкают топ-5 BMW 5 серии и BMW X1.

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что высокое качество сборки и надежность автомобилей премиум-класса ценится покупателями на вторичном рынке.

«Многие рассматривают автомобили в возрасте до 3 лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона», — поясняют эксперты «Авито Авто».

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